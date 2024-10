Mari Gonzalez e Pipo Marques aproveitam viagem em clima de romance - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 09/10/2024 09:08

Rio - A influenciadora digital Mari Gonzalez e o namorado, o cantor Pipo Marques, ambos de 30 anos, estão curtindo uma viagem na Bolívia, após passarem pelo Chile . Através das redes sociais, nesta terça-feira (8), o casal mostrou que decidiu tirar o dia para descansar no Hotel Palacio de Sal, onde estão hospedados, e apareceram em clima de romance."No último dia de viagem a gente tirou o dia inteiro para dar uma relaxada. A gente estava precisando", disse o filho do ex-Chiclete com Banana Bell Marques, nos stories do Instagram. Nos registros, eles mostraram que desfrutaram da piscina aquecida do spa da hospedagem. O espaço, apesar de coberto, tinha vista para o pôr do sol. O casal curtiu o fim de tarde com muito vinho branco e petiscos, além de aproveitar para dar uns beijinhos.