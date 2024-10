Famosos prestigiam peça estrelada por Isabelle Drummond em São Paulo

Rio - Vários famosos conferiram a estreia da peça 'Tina - Respeito', estrelada por Isabelle Drummond, no Teatro das Artes, em São Paulo, nesta terça-feira (8). A ex-BBB Beatriz Reis foi uma das celebridades que marcaram presença no local. A influenciadora digital, inclusive, teve a oportunidade de tietar a atriz e posou abraçadinha com ela.

Outras estrelas como Ricardo Tozzi, Sergio Marone, Bruno Gadiol, Fred Nicácio, Paloma Bernardi, Tina Calamba, Mariana Nolasco e o criador da Turma da Mônica, Mauricio de Sousa, também prestigiaram a produção, inspirada em uma personagem do desenhista.

"Tina-Respeito' aborda questões de gênero e assédio. "A Tina está de volta para representar as mulheres do nosso tempo e falar de um tema super importante e ainda atual, o assédio. Esse é um tema que me atravessa muito como artista mulher e estou tão feliz de me unir ao Mauricio que sempre com sua criatividade e delicadeza conseguiu ser parte de importantes diálogos sociais", disse Isabelle em uma publicação feita no Instagram.

