Zaya, filha de Simone Mendes está internada em hospital de São PauloReprodução/Instagram

Publicado 09/10/2024 09:46 | Atualizado 09/10/2024 09:59

Rio - Zaya, filha caçula de Simone Mendes e Kaká Diniz, de apenas 3 anos, está internada desde segunda-feira (7), em São Paulo, após pegar covid e influenza-B ao mesmo tempo. A cantora postou Stories no Instagram beijando o pé da menina. Em seguida, o marido contou aos seguidores o diagnóstico.

"Graças a Deus ela está reagindo rápido e recuperando logo para voltarmos para casa o quanto antes", disse o empresário ao responder uma caixinha de perguntas na rede social.

A cantora postou um momento do pai com a filha no leito do hospital e escreveu: "O melhor pai do mundo. Te amo".

Simone e Kaká também são pais de Henri, de 10 anos.