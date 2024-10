Jade Barbosa - Reprodução / Instagram

"O sonho sempre continua... dessa vez na Itália", escreveu Jade na legenda da publicação. Nos registros, a ginasta mostrou detalhes do vestido de noiva e quando já estava pronta para subir ao altar ao lado do amado. Eles estão juntos há mais de cinco anos. Rio - A ginasta Jade Barbosa e o empresário Leandro Fontanesi casaram novamente , nesta terça-feira (8), dessa vez em uma cerimônia em Verona, na Itália. A atleta, que conquistou a medalha de bronze por equipes em Paris-2024, compartilhou nas redes sociais alguns momentos da celebração ao lado de familiares e amigos."O sonho sempre continua... dessa vez na Itália", escreveu Jade na legenda da publicação. Nos registros, a ginasta mostrou detalhes do vestido de noiva e quando já estava pronta para subir ao altar ao lado do amado. Eles estão juntos há mais de cinco anos.

A cerimônia contou com a presença das também campeãs olímpicas Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Julia Soares e Lorrane Oliveira. A ex-atleta e comentarista Daiane dos Santos também prestigiou a oficialização da união.

Flávia, que na celebração anterior viralizou ao ficar parada durante a disputa pelo buquê, repetiu a cena. Vale lembrar que recentemente ela foi vista aproveitando um dia de praia ao lado de MC Cabelinho. A partir disso, internautas especularam um possível romance entre os dois.

A primeira cerimônia foi intimista e aconteceu no final do mês passado, no Rio de Janeiro. A atleta também mostrou detalhes do casamento e do vestido, que tinha flores na parte de trás.