Jade Barbosa se casou com Leandro Ferlini Reprodução / Instagram

Publicado 28/09/2024 19:00

Rio - Jade Barbosa, medalhista da ginástica nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, casou com Leandro Ferlini neste sábado (28). A ginasta de 33 anos mostrou detalhes no Instagram do vestido e a preparação para subir ao altar com o noivo, com quem está há mais de cinco anos.

“A gente tem uma história muito linda de cinco anos que eu estou muito animado para continuar e construir essa família. Meu futuro com você vai ser muito lindo. Eu te amo muito”, discursou o noivo durante os votos do casamento.

"Obrigada por ser meu companheiro, porque eu sei que, no final da vida, o que a gente vai ter é exatamente isso: nossa companhia”, disse a ginasta. “Eu te amo imensamente, com tudo que eu tenho, e eu amo a sua sede de viver, sua coragem e principalmente a sua curiosidade. Eu espero que a gente possa viver eternamente no nosso carnaval", completou.



Jade Barbosa casou com um vestido branco com detalhes de flores na parte de trás, peça do WhiteHall Atelier. A atleta ainda compartilhou um vídeo de Rebeca Andrade soltando a voz com os músicos que estavam animando a festa. Ela cantou a 'Best Part', de Daniel Caesar e H.E.R.. Flávia Saraiva também marcou presença na cerimônia.

Jade Barbosa conquistou a medalha de bronze por equipes em Paris-2024 ao lado de Rebeca, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira e Julia Soares.