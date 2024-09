Bia Miranda e Gato Preto - Foto: Reprodução

29/09/2024

Rio - Samuel Sant'Anna, conhecido como 'Gato Preto', surpreendeu ao anunciar o término do namoro com Bia Miranda, neste domingo (29). Apenas algumas horas após revelar o fim do relacionamento, o influenciador digital mostrou que já havia seguido em frente, publicando fotos em um motel ao lado de outra mulher.

Nos stories do Instagram, Gato Preto compartilhou uma selfie confirmando que estava solteiro. Pouco depois, ele também postou imagens de uma cama em um motel, onde aparecia com uma mulher de costas. Além disso, publicou outra foto com a nova affair, mas ocultou o rosto dela, mantendo a identidade em segredo."Vamos viver? Já era, vocês têm que entender... Posso começar a viver? Eu namorando sou mil grau, mano. Agora eu solteiro. Hahahaha", escreveu o influenciador, comentando sobre o término.Gato Preto também enviou um recado a Buarque, ex de Bia Miranda e pai do filho da influenciadora, acusando-o de "oprimir" Bia e cobrar dinheiro dela. Além disso, expôs problemas na relação deles, como a falta de sexo, e ainda chamou Buarque de 'brocha'.Já Bia Miranda afirmou que o término ocorreu durante uma festa, na qual Gato Preto se irritou e provocou algumas brigas. Segundo ela, o influenciador deixou o local sozinho, afirmando que estava solteiro."Minha identidade está no carro dele. Agora tenho que esperar ele parar de transar para trazer minha identidade aqui, ou pelo menos mandar um carro com a minha identidade. Você tem 31 anos. É sério que o que você acha bonito é surtar, terminar sem explicar o que aconteceu e ir para o motel tirar foto. Sou o bonzão, tô (sic) c... mulher", desabafou a influenciadora.