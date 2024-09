César Tralli surge com seu pai em nova foto - Reprodução / Instragram

César Tralli surge com seu pai em nova fotoReprodução / Instragram

Publicado 29/09/2024 22:17 | Atualizado 29/09/2024 22:40

Rio - César Tralli, de 53 anos, publicou um raro clique ao lado do seu pai, também César, de 81 anos, neste domingo (29), no Instagram. O jornalista curtiu uma refeição em um restaurante com o pai e compartilhou o momento.



Na foto, os dois apareceram sorridentes e fazendo o sinal de positivo com as mãos. "De César para César. De pai para filho. Aquele papo gostoso a dois… Olho no olho. Cheio de afeto. Que faz bem à alma e ao coração", escreveu o jornalista.

Então, os internautas ficaram surpreendente com a semelhança física entre eles. "Que lindos, Deus abençoe vocês , foto maravilhosa", disse um seguidor. "Parabéns a esse Pai que soube educar esse filho que se tornou um exemplo de ser humano", comentou outro. "Você é parecido demais com seu pai. Que lindo essa união. Parabéns", escreveu outro.

Desde 2021, o jornalista apresenta o Jornal Hoje, na TV Globo e o Jornal GloboNews.