Luciana Gimenez retorna às passarelas na Semana de Moda de ParisReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 29/09/2024 13:19 | Atualizado 29/09/2024 13:19

Rio - Luciana Gimenez, de 54 anos, que iniciou a carreira como modelo ainda na adolescência, retornou às passarelas na Semana de Moda de Paris no desfile do estilista brasileiro Vitor Zerbinato, neste domingo (29). A apresentadora utilizou as redes sociais para contar detalhes e mostrar bastidores do evento.



"Para quem não sabe, quando a gente faz desfile a velocidade da troca de roupa é muito rápida e um caos. Mas como eu abro e fecho o desfile, tenho um tempinho entre um troca e outra [...] Quando a gente é modelo esses últimos minutos antes do desfile são os mais tensos. Mas no final dá tudo certo", destacou a comunicadora.

O look que o estilista escolheu para Luciana abrir o desfile foi um vestido em tom neutro, composto por muitas aplicações florais que combinavam com o brinco. Já no encerramento, ela atravessou a passarela com outro vestido mais ousado. A peça, na cor preta, tinha muito brilho e transparência nos lugares certos que realçaram a beleza da modelo.



Após o desfile, a apresentadora aproveitou para 'turistar' em Paris e fazer umas comprinhas. Ela visitou as lojas das marcas luxuosas Christian Louboutin e Hermès. "Olha, meu aniversário está chegando... Aí a dica do presente", disse a apresentadora, aos risos, enquanto filmava algumas bolsas.