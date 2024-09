Jojo Todynho aparece em clima de romance durante viagem nos Eua - Reprodução / Instagram

Jojo Todynho aparece em clima de romance durante viagem nos EuaReprodução / Instagram

Publicado 29/09/2024 16:41 | Atualizado 29/09/2024 16:56

Rio - Jojo Todynho compartilhou, neste domingo (29), um álbum de fotos de sua viagem à Califórnia, nos Estados Unidos. A influenciadora aproveitou para se divertir em um parque de diversões, muito bem acompanhada.

fotogaleria

Em uma das imagens, Jojo aparece trocando um beijo com um homem. No entanto, ela não revelou a identidade do amado e nem o status do relacionamento.

Os fãs ficaram animados com a novidade e logo comentaram. "Olha ela de romance", disse um seguidor. "Agora sim! Um negão de responsa para a preta mais empoderada do Brasil", brincou mais um. "Sejam felizes", desejou outro.