Jade Barbosa abriu álbum de fotos de seu casamento Reprodução/Instagram

Publicado 02/10/2024 14:45

Rio - Jade Barbosa compartilhou com os seguidores, nesta quarta-feira (02), uma série de imagens de seu casamento com Leandro Ferlini. A ginasta de 33 anos, que conquistou a medalha de bronze por equipes em Paris-2024, subiu ao altar no último sábado após cinco anos de relacionamento

"Enfim casados", escreveu na legenda. A cerimônia íntima do matrimônio foi realizada no Rio de Janeiro, e contou com a presença de Rebeca Andrade e Flávia Saraiva, que são colegas de Jade Barbosa na seleção brasileira de ginástica e atletas do Flamengo.