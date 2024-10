Ex-BBB Larissa Santos - Reprodução/Instagram

Publicado 02/10/2024 13:00 | Atualizado 02/10/2024 13:06

Rio - Ex-participante do "Big Brother Brasil 23", Larissa Santos exibiu as curvas ao usar um maiô vermelho decotado e trançado nas laterais durante um dia na praia em Curaçao, uma ilha holandesa no Caribe.