Lore Improta em MiamiReprodução Instagram

Publicado 02/10/2024 17:00

Rio – Lore Improta, de 31 anos, está passando uma temporada em Miami, nos Estados Unidos, com a família e aproveitou para compartilhar em suas redes, nesta terça-feira (2), um dia ensolarado na praia com Léo Santana e sua filha, Liz, de 3 anos. A influenciadora aparece de biquíni nas imagens, encantando seus seguidores com sua boa forma.

"Reenergizando com a família", escreveu Lore em sua postagem no Instagram, acompanhada de fotos que mostram sua alegria tanto sozinha quanto em momentos com Léo e Liz. Os internautas rapidamente reagiram: "Uau, uma sereia malhada em Miami! Deixa ela, viu?" comentou uma admiradora. Outra seguidora não poupou elogios: "Essa mulher parece desenhada!".



A dançarina e o cantor são pais de Liz. Os dois compartilham momentos da família em suas redes e estão juntos desde 2017.