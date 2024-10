Marília Mendonça e filho - Reprodução Instagram

Marília Mendonça e filhoReprodução Instagram

Publicado 02/10/2024 16:05

Rio – Dona Ruth, mãe da renomada cantora Marília Mendonça (1995 - 2021), utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira (2), para compartilhar a emocionante homenagem de seu neto, Léo, de 4 anos. O pequeno desenhou corações em uma mala que Marília ganhou de fãs, e escreveu a palavra "Mãe" em um deles.



O momento emocionou seus internautas. "O Leozinho preparou uma linda homenagem para a mamãe dele e está levando essa mala especial para assistir ao primeiro Tributo dela em São Paulo. Ele desenhou um coração ao lado do que ela criou para ele. É muito amor, né, gente?", afirmou dona Ruth.



A mala, que foi personalizada pela cantora, traz dentro um coração desenhado com o nome de seu único filho. Léo irá participar de sua primeira homenagem à mãe no próximo sábado (5), durante o festival "This is Marília Mendonça", em São Paulo.



Na época do falecimento da cantora em 2021, após um acidente aéreo, Léo tinha apenas 1 ano e 10 meses. Ele é fruto do relacionamento de Marília com Murilo Huff.