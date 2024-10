Juliette faz tour por nova mansão e pede pelo fim da obra - Reprodução / Instagram

Publicado 02/10/2024 20:01

Rio - Juliette, de 34 anos, fez um tour pela obra da sua nova mansão, localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. No vídeo, publicado nas redes sociais, a cantora mostrou detalhes do andamento da construção que está em processo de reforma desde julho. A ex-BBB ainda desabafou sobre a ansiedade para ver o espaço pronto.

"Acho que subestimei a tal da obra. Cheguei à conclusão que o tempo da obra corre diferente do tempo normal porque todo mundo reclama da mesma coisa", desabafou."Já me vejo aqui arrumando o cabelo, fazendo a unha, trabalhando, apresentando meus projetos, os carros e motos na garagem, eu bem gostosa na academia, andando na minha esteira. Ai, meu Deus! Tá ficando linda, minha gente", disse ela.A artista contou que está na expectativa para mostrar a casa pronta no próximo vídeo da série. "Segundo os especialistas, obra é assim mesmo, uma hora tem felicidade e outra tem bronca pra resolver. Vamos fazer uma oração bem poderosa porque, se Deus quiser, no próximo vídeo essa casa está pronta".Em março deste ano, Juliette contou que precisaria se mudar de sua antiga mansão alugada a pedido do proprietário do imóvel. Agora, a nova casa conta com quatro quartos, elevador, piscina, área gourmet, campo de futebol e um apartamento separado. Com a reforma, ela adicionou um cinema, sala de dança, sala de maquiagem e academia.