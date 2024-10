Gretchen exibe antes e depois em suas redes sociais - reprodução Instagram

Publicado 02/10/2024 16:59 | Atualizado 02/10/2024 17:02

Rio - Gretchen, conhecida como a eterna Rainha do Rebolado, surpreendeu os fãs ao aparecer sem a prótese capilar que utiliza para cobrir sua calvície frontal. Nesta quarta-feira (02), a cantora, de 65 anos, usou suas redes sociais para falar sobre a perda de cabelo, revelando que a Covid-19 e a reposição hormonal são as principais causas.



Em um desabafo sincero, Gretchen contou que as falhas no cabelo surgiram após erros no tratamento capilar. “Primeiro, eu tive um corte químico. Eu usava guanidina, aí fui num salão de beleza tingir. A pessoa não sabia e tingiu com um produto que não era compatível. Aí começou daí: perdi todo o cabelo. Depois, com a Covid e a minha reposição hormonal. Tudo juntou", relatou.A cantora também explicou que está testando um novo produto que descobriu online e já percebe resultados. "Eu tinha falhas enormes na minha cabeça. E agora, já está tudo fechadinho. O meu cabelo está voltando", contou. Após o desabafo, Gretchen foi a uma clínica de estética para colocar uma nova prótese capilar. A cantora, que optou por fios escuros dessa vez, compartilhou o novo visual com seus seguidores no Instagram, mostrando que se sente bem com a mudança.