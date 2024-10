Luana e Israel Novaes - Reprodução/Instagram

Luana e Israel NovaesReprodução/Instagram

Publicado 02/10/2024 15:32

Rio - Luana Novaes, mulher de Israel Novaes, surgiu nas redes sociais para comentar a fala do artista durante participação em um podcast. Na ocasião, o sertanejo falou sobre a fidelidade em seu casamento . "Sou muito franco, não tenho problema nenhum de falar que é uma luta e não estou julgando, até porque eu não posso, porque se eu luto, significa que é difícil. [...] Luto para ser fiel, não é fácil", afirmou.

fotogaleria

Nos Stories, a nutricionista rebateu os comentários sobre a fala do marido. "Tem muita gente me desejando força, dizendo que esse cara não me ama, mas eu acho exatamente o contrário. Quanto mais a pessoa finge e quer parecer ser alguém, é que ela não está sendo verdadeira de verdade", disse.