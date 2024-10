A ex-paquita Ana Paula Almeia já foi noiva de Romário nos anos 90 - Reprodução/Instagram

A ex-paquita Ana Paula Almeia já foi noiva de Romário nos anos 90Reprodução/Instagram

Publicado 02/10/2024 14:50 | Atualizado 02/10/2024 14:57

Rio - A ex-paquita Ana Paula Almeida, 47 anos, relembrou o noivado com Romário, 58, nos anos 90, época que estava no auge do sucesso no "Xou da Xuxa". Ao todo, o namoro e noivado durou um ano e meio e a loira revelou que não rolou sexo entre eles.

fotogaleria

"Eu queria casar virgem e escolher muito a pessoa que seria a pessoa da minha vida. E, para mim, ele não era, naquela época, perfil para mim. E ele começou (dizendo): 'eu quero mudar' E um dia, a gente começou a me namorar, e ele me respeitou, sabendo que eu queri casar virgem", contou ela em entrevista ao podcast Selfie Service, de Lucas Selfie.

A paquita Pituxita terminou o noivado faltando apenas 20 dias para o casamento. "Acabei o noivado por uma besteira. Ele mentiu, foi para uma boate, brincar o carnaval com os amigos, e desligou o telefone. Na minha cabeça, ele ia fazer isso comigo depois que casasse; ia sumir, me dar perdido. E eu não quis mais casar, porque eu achava que ele ia me trair", contou Ana Paula.

Apesar dos conflitos do passado, Ana Paula garante que tem uma boa relação com Romário atualmente."Tenho o maior respeito por ele, o admiro como pessoa. A gente se fala, ele quis ajudar meu filho no América, o Davi fez teste lá. Só que naquele momento, eu era muito jovem, muito inocente, tinha 18 anos, (ele foi) meu primeiro namorado, e não tinha maturidade de separar as coisas e de querer encarar um casamento com uma pessoa tão exposta, pública, e que não dava segurança naquele momento".