Cláudia Abreu publica registro de ’encontro feliz’ com Tony Ramos, Denise Fraga e Debora LammReprodução / Instagram

Publicado 02/10/2024 12:31 | Atualizado 02/10/2024 12:33

Rio - Cláudia Abreu, de 53 anos, foi surpreendida ao encontrar outros atores no aeroporto e decidiu publicar o registro nas redes sociais, nesta terça-feira (1º). A atriz posou ao lado de Debora Lamm, de 46, Denise Fraga, 59 e Tony Ramos, 76. O veterano estava acompanhado da mulher, Lidiane Barbosa.

"Encontro feliz no aeroporto!", escreveu a atriz na legenda da publicação. Na foto, o grupo aparece juntinho e sorridente.Amigos e internautas reagiram a publicação. "Te amo, pombinha!", retribuiu Debora. "Só amores nos aeroportos da vida", disse a atriz Heloisa Périssé. "Que gente linda", elogiou o ator Lucio Mauro Filho. "Foto pesada demais!!! Lindos e talentosos", expressou uma usuária do Instagram.Tony e Denise estão em turnê pelo Brasil com o espetáculo "O que só sabemos juntos". Em agosto, eles retornaram aos palcos , após o veterano se recuperar de duas cirurgias na cabeça para drenar sangramentos entre o cérebro e o crânio. As apresentações haviam sido canceladas em maio deste ano, devido a internação do ator.