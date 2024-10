Ivete Sangalo celebra aniversário de 15 anos do filho: ’Meu coração fora do corpo’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Ivete Sangalo celebra aniversário de 15 anos do filho: ’Meu coração fora do corpo’Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 02/10/2024 10:55

Rio - Ivete Sangalo celebrou, nesta quarta-feira (2), os 15 anos do filho mais velho, Marcelo, através das redes sociais. A cantora fez uma declaração carinhosa e publicou um vídeo em que resgatou diversos momentos raros ao lado do primogênito, encantando famosos e internautas.



"Meu coração fora do corpo. Meu amor, meu orgulho, meu parceiro de todas as horas. Te amo demais, meu passarinho. Feliz aniversario, vida minha", escreveu a artista na legenda da publicação. No post, ela dedicou a própria canção, "Agora Eu Já Sei", ao filho.

fotogaleria



No compilado de fotos, Marcelinho aparece desde a infância até a fase atual. Momentos de chamego com a mãe e com as irmãs mais novas, viagens em família e participação no show da cantora foram alguns dos momentos compartilhados por Veveta.



Nos comentários da publicação, famosos e internautas reagiram e desejaram felicitações ao adolescente. "Amo bastante", declarou o apresentador Andre Marques. "Menino do bem e gente boa demais! Feliz vida, Marcelo!", expressou uma usuária do Instagram. "Viva Marcelo! Talentoso e incrível. Saúde, sucesso, amor, alegrias sempre e muita música", disse uma terceira pessoa.



Ivete também é mãe das gêmeas Helena e Marina, de 6 anos. Os herdeiros são frutos do casamento da cantora com o nutricionista Daniel Cady. No compilado de fotos, Marcelinho aparece desde a infância até a fase atual. Momentos de chamego com a mãe e com as irmãs mais novas, viagens em família e participação no show da cantora foram alguns dos momentos compartilhados por Veveta.Nos comentários da publicação, famosos e internautas reagiram e desejaram felicitações ao adolescente. "Amo bastante", declarou o apresentador Andre Marques. "Menino do bem e gente boa demais! Feliz vida, Marcelo!", expressou uma usuária do Instagram. "Viva Marcelo! Talentoso e incrível. Saúde, sucesso, amor, alegrias sempre e muita música", disse uma terceira pessoa.Ivete também é mãe das gêmeas Helena e Marina, de 6 anos. Os herdeiros são frutos do casamento da cantora com o nutricionista Daniel Cady.