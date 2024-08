Famosos prestigiam Tony Ramos em estreia de peça no Rio

Rio - Tony Ramos, de 75 anos, recebeu diversos amigos famosos ao estrear a peça com Denise Fraga, no Rio, na noite desta quinta-feira (22). Os atores estrelam "O Que Só Sabemos Juntos", no Teatro Casagrande, no Leblon.

Estiveram presentes Amauri Lorenzo, Mallu Galli, Nelson Freitas, Daphne Bozaski, Aisha Moura e Lidiane Barbosa, com quem Tony é casado há 55 anos.

