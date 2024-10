Zé Neto anuncia retomada da carreira - Reprodução/Instagram

Zé Neto anuncia retomada da carreira Reprodução/Instagram

Publicado 02/10/2024 11:14

fotogaleria

Rio - Zé Neto usou as redes sociais para contar que deve receber alta ainda nesta quarta-feira (02). O sertanejo de 34 anos sofreu um acidente que ocasionou um corte na cabeça, enquanto fazia trilha de carro no rancho de Cristiano , com quem forma dupla, no interior de São Paulo, no dia 28 de setembro. No Stories, o cantor apareceu com um hematoma roxo no olho."Graças a Deus já estou melhor, e acredito que vou ter alta hoje, se Deus quiser, né?! Está tudo bem. Estou passando para deixar vocês tranquilos. Já melhorei, já deu uma desinchada. Desceu um pouquinho de edema aqui, mas o médico falou que é normal e logo, logo vou estar top de novo", detalhou.