Zé Neto sofre acidente e tem corte na cabeça: Precisou levar pontoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 29/09/2024 09:46 | Atualizado 29/09/2024 09:54

Rio - O cantor Zé neto sofreu um acidente que ocasionou um corte na cabeça, enquanto fazia trilha de carro no rancho de Cristiano, com quem faz dupla, no interior de São Paulo, neste sábado (28). A mulher do sertanejo, Natalia Toscano, utilizou as redes sociais, neste domingo (29), para explicar o ocorrido. Ela contou que o marido foi hospitalizado para levar pontos na região atingida, mas tranquilizou os fãs mostrando que ele está bem.

"Ontem estávamos em Fronteira, no rancho do Cris [Cristiano]. E aí o Cris e o Zé foram andar de kart, um carrinho de fazer trilha. E o Zé acabou passando em um buraco e bateu a cabeça em uma armação de ferro do carro, cortou e precisou levar ponto. Só que a gente estava em Fronteira e corremos para [São José do] Rio Preto. Mas graças a Deus não foi nada demais. [...] Sangrou bastante por ter muito vasinho [vaso sanguíneo] mas ele está super bem", disse a influenciadora digital.

Em seguida, Natalia mostrou o marido na cama de hospital, com a cabeça enfaixada e com curativos. Apesar disso, o sertanejo pareceu bem e até brincou com a situação. "Olha onde começa os pontos. Começa aqui e sai aqui", disse Zé apontando para o início até o final da cabeça. "Estou com mais ponto do que a 'Tele Sena'. Na realidade, vou falar a verdade, a Natalia meteu um chifre em mim e eu aproveitei pra arrancar, já que estou de folga. [...] Vim diminuir a testa que estava muito grande", disparou o artista, aos risos. Em seguida, Natalia mostrou o marido na cama de hospital, com a cabeça enfaixada e com curativos. Apesar disso, o sertanejo pareceu bem e até brincou com a situação. "Olha onde começa os pontos. Começa aqui e sai aqui", disse Zé apontando para o início até o final da cabeça. "Estou com mais ponto do que a 'Tele Sena'. Na realidade, vou falar a verdade, a Natalia meteu um chifre em mim e eu aproveitei pra arrancar, já que estou de folga. [...] Vim diminuir a testa que estava muito grande", disparou o artista, aos risos.

Alguns momentos antes do acidente, o perfil oficial da dupla publicou no Instagram que eles reuniram as famílias e passaram um momento de lazer juntos. O responsável pelo registro foi Zé, que fez a "selfie". Além de Natalia, Cristiano e a mulher, Paula Vaccari, também aparecem sorridentes.