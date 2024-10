Jéssica Beatriz e Leonardo - reprodução Instagram

Jéssica Beatriz e Leonardoreprodução Instagram

Publicado 02/10/2024 14:56 | Atualizado 02/10/2024 15:01

Rio - Respondendo a caixinha de perguntas do Instagram, Jéssica Beatriz Costa, de 30 anos, filha do cantor Leonardo, revelou detalhes sobre o primeiro encontro com o pai. Jéssica, fruto da relação do sertanejo com a designer de joias Priscila Beatriz, contou que conheceu Leonardo quando tinha apenas quatro anos de idade.