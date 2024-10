MC Cabelinho e Flávia Saraiva - AgNews

Publicado 01/10/2024 19:32 | Atualizado 01/10/2024 23:07

Rio - MC Cabelinho e a ginasta Flávia Saraiva foram vistos juntos nesta terça-feira (1°), curtindo um dia ensolarado na Prainha, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O cantor e a atleta compartilharam o mesmo copo de bebida à beira-mar e conversaram descontraidamente, enquanto os fotógrafos registravam o momento. Os dois pareciam bastante à vontade, aumentando ainda mais as especulações sobre um possível romance.

Com os recentes encontros e trocas de flertes, o possível romance entre MC Cabelinho e Flávia Saraiva está ganhando cada vez mais força e gerando curiosidade entre os fãs. Ambos seguem interagindo nas redes sociais e já protagonizam momentos fofos tanto online quanto na vida real.

Na última segunda-feira (30), Flávia completou 25 anos e recebeu uma homenagem especial de MC Cabelinho. O funkeiro publicou um story em que aparece abraçado com a ginasta e escreveu: "Feliz aniversário, nossa monstra", junto a emojis de troféu e medalha, fazendo referência às conquistas olímpicas de Flávia. Esse gesto aumentou ainda mais os rumores de que os dois estão se aproximando cada vez mais.



Além disso, Flávia postou uma foto em um salão de beleza com a legenda "cabelinho lindo como sempre". MC Cabelinho respondeu com bom humor: "eu sei", o que gerou ainda mais interação entre os dois nas redes.



Namoro ou amizade?



Os fãs de ambos não demoraram para reagir ao possível novo casal. Comentários nas redes sociais mostraram o quanto os internautas estão empolgados com essa nova relação. Frases como "Meu Deus, já shippo" e "Flavinha, abre teu olho, amiga" tomaram conta das publicações, deixando claro que a dupla já conquistou a torcida do público.



Desde o fim do relacionamento com a cantora Slipmami, no início de 2024, MC Cabelinho não havia se envolvido publicamente com ninguém. O término foi cercado por rumores de traição por parte do cantor, mas até agora ele tem mantido sua vida pessoal mais discreta.