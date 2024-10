Ana Hickmann mostra detalhes da escolha das joias de seu casamento - reprodução Instagram

Ana Hickmann mostra detalhes da escolha das joias de seu casamentoreprodução Instagram

Publicado 01/10/2024 17:35 | Atualizado 01/10/2024 17:48

Rio - Ana Hickmann está totalmente dedicada aos preparativos do seu casamento com Edu Guedes. Na tarde desta terça-feira (01), a apresentadora da Record usou suas redes sociais para compartilhar um momento importante: a escolha das joias que usará na cerimônia.

fotogaleria

Em um vídeo postado, Ana revelou sua dificuldade para tomar a decisão final. "Estou perdida nas coisas. A gente está aqui olhando tiara, brinco, anel e pulseira. Tudo que eu gostaria de usar ou no dia do meu casamento ou nos dias das fotos do pré-wedding (pré-casamento). É tanta coisa linda. Olha essa peça com brilhantes", disse.

No início de setembro, Ana também compartilhou outro momento especial: a prova do vestido de noiva. A apresentadora visitou o ateliê de uma estilista para acertar os detalhes do look para o grande dia, mostrando que cada parte do planejamento está sendo cuidadosamente pensada.

O casamento está sendo preparado com muita dedicação desde o noivado, celebrado no mês passado. O evento ocorreu em uma fazenda no interior de São Paulo, e Ana também compartilhou esse momento nas redes sociais. Ela descreveu o evento como um dia perfeito: “Nosso noivado foi perfeito, do jeito que sonhamos! Cada detalhe feito com muito carinho para comemorar junto das pessoas que mais amamos”, declarou a apresentadora, que usou um elegante vestido branco na ocasião.