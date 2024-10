Gretchen - Reprodução/Instagram

Publicado 01/10/2024 16:41

Rio - Gretchen celebrou o Dia do Idoso, nesta terça-feira (1), com uma postagem no Instagram e marcando o marido, Esdras de Souza. Aos 65 anos, a cantora comentou como é importante chegar nessa idade bem e com vitalidade.

"Uhuuuuu. Hoje é o meu dia. O seu dia mô @esdrasdesouza. E como é maravilhoso chegar nessa fase com saúde, qualidade de vida e envelhecimento saudável. Sou IDOSA sim. E quero representar todos nós mostrando que podemos fazer tudo que queremos. Feliz Dia Do Idoso", escreveu.

Esdras reagiu à publicação e comentou: "Verdade meu bem, melhor fase e época".

Recentemente, os dois se casaram novamente na capela do Rock in Rio. Para a ocasião informal, com direito a um sósia de Elvis Presley como celebrante, a noiva usou uma lingerie vermelha transparente e tênis na mesma cor customizado.