Bruna Biancardi e Bianca Biancardi - Reprodução Instagram

Bruna Biancardi e Bianca Biancardi Reprodução Instagram

Publicado 01/10/2024 15:16

Rio - Bianca, irmã de Bruna Biancardi surpreendeu os internautas, nesta última segunda-feira (30), ao postar uma foto, no Instagram, ao lado do cunhado, Neymar, com quem teve desavenças no passado após o jogador assumir uma traição publicamente.

fotogaleria

A publicação chamou a atenção devido as críticas que Bianca fez ao jogador no ano passado. Na legenda, ela comentou, "Um pouquinho dos primeiros dias matando as saudades", acompanhada de fotos da viagem, onde também aparece com sua sobrinha, Mavie, que está prestes a completar 1 ano.



Bruna e Neymar agora moram juntos nos Emirados Árabes com a filha. A influenciadora confirmou a reconciliação do casal em julho deste ano.