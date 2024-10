Flay em foto - Reprodução Instagram

Flay em fotoReprodução Instagram

Publicado 01/10/2024 14:03

Rio – Flay, ex-participante do "Big Brother Brasil", chamou a atenção dos internautas ao comentar uma foto postada, no Instagram, pelo influencer Lucas Guimarães ao lado de Caio Castro. Na imagem, os dois aparecem curtindo um dia de piscina. A influenciadora digital, então, demonstrou interesse no galã.

fotogaleria

O influencer postou a foto com a seguinte legenda. "Se fôssemos uma capa de caderno, você compraria?", divertindo seus seguidores. Flay aproveitou a oportunidade para comentar: "Me apresenta seu amigo, amigo". Lucas respondeu: "Eita".



A foto não apenas chamou a atenção de Flay, mas também de outros internautas, que expressaram sua admiração pela beleza de ambos. “Oh, Glória!”, comentou uma seguidora, enquanto outro dizia: “Se fosse uma capa de caderno, eu compraria imediatamente”



Atualmente, Caio Castro está solteiro, desde que a influencer e modelo Daia de Paula anunciou em janeiro deste ano o término de seu relacionamento.