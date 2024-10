Davi Brito é alvo de críticas mesmo após ganhar reality show - Record

Publicado 01/10/2024 12:59

Rio - Davi Brito usou as redes sociais para mostrar seu incômodo com as críticas que recebe desde que venceu o "Big Brother Brasil 24". O baiano de 22 anos afirmou que não vai mudar seu modo de ser e que manterá os hábitos de antes da fama.

fotogaleria "Não devo satisfação da minha vida para ninguém, não estou aqui para agradar ninguém. 'Ah, Davi, só que hoje você é uma pessoa pública...' E daí? Eu sou o Davi de sempre! Eu vou sair para ouvir meu sonzinho, sim, tomar minha cerveja gelada. Vou sair para beber, curtir, namorar bastante, vou viajar, botar meu sonzinho em casa, tomar minha certeza gelada. Vou à praia, no shopping, sair sem camisa, andar de chinelo, curtir minha vida, porque quem paga as minhas contas sou eu", garantiu.

Envolvido em diversas polêmicas após o término do reality show, o ex-BBB ainda orientou aqueles que também são alvos de julgamentos no mundo virtual. "Então, meu irmão, um conselho que eu te dou: para de olhar para as críticas dessas pessoas na internet, pessoas imundas que não tem o que fazer em suas casas, que fica coçando e cheirando o dia todo, não faz p#rr@ nenhuma. Enquanto eles estão falando de você, você está curtindo, vivendo, porque quando você morrer, você não vai levar nada".