Bruna Marquezine - Dilson Silva/Ag.news

Publicado 01/10/2024 11:51 | Atualizado 01/10/2024 11:52

Rio - Enquanto muitos trabalham, outros curtem a terça-feira (1) quente na praia. Bruna Marquezine e João Guilherme aproveitaram a manhã na praia de São Conrado, na Zona Sul. A atriz deixou o local com uma saída de praia branca aberta exibindo seu biquíni vermelho e o corpo bronzeado.

João aparece nas fotos andando atrás da namorada e carregando toalhas de praia. Apesar de Bruna notar o clique e aparecer olhando, ela permaneceu séria o tempo todo.

Bruna e João foram vistos se beijando em público pela primeira vez no dia 14 de junho, no aeroporto Santos Dumont, no Rio. Os rumores do namoro faz tempo. Eles passaram o Réveillon juntos em Fernando de Noronha e, em abril, o artista contou em vídeo que estava apaixonado.