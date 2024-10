Aline Wirley, Igor Rickli e os filhos - Reprodução / Instagram

Publicado 01/10/2024 17:41 | Atualizado 01/10/2024 17:42

Rio - Igor Rickli compartilhou nesta terça-feira (1°) sobre sua rotina desde que ele e a mulher, Aline Wirley, decidiram adotar mais dois filhos. Em um vídeo divertido na praia, o ator refletiu sobre a nova dinâmica familiar, que agora inclui além do primogênito, Antônio, de 10 anos, os filhos adotivos Fátima, de 10, e Will, de 7.

"Cada experiência nova, sedimenta e estrutura um pouco mais a nossa família. Obviamente, nossos dias não são só flores. São muitas as demandas para serem enfrentadas e administradas. Desde briga de irmãos a boletos infinitos. Mas a gente faz questão de semear diariamente esperança num futuro cheio de beleza e muito mais honesto, por eles e pra eles. Obrigado, Aline, por sonhar alto e construir comigo", escreveu ele nas redes sociais.O casal fez a primeira viagem com os três filhos na semana passada. Eles foram para Fortaleza, no Ceará, e a decisão de destino foi feita a pedido de Antônio, que queria comemorar seu aniversário de 10 anos em um complexo aquático.