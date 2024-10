Mariana Goldfarb - Reprodução/Instagram

Publicado 01/10/2024 16:34

Rio - Um dia após surgir com os fios mais claros, Mariana Goldfarb precisou renovar a cor das madeiras. A modelo e apresentadora de 34 anos mudou novamente o visual, nesta terça-feira (1°), para um novo projeto.

"Acabei de mudar a cor do meu cabelo e vou ter que mudar de novo para trabalho. Estou indo agora no Anderson voltar a ficar morena. Tive um dia com o cabelo dessa cor. Linda!", disse. Nos Stories, Mariana Goldfarb ainda exibiu todas as mudanças que realizou no visual ao longo dos anos. "Ou seja, fiz de tudo e agora ele tá quebradiço e seco. Cuidando com muito carinho para crescer forte e saudável".