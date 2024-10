Isabella Santoni surfa e exibe corpão em praia do Rio - Fabrício Pioyani / Dilson Silva Agnews

Publicado 01/10/2024 16:02

Rio - Isabella Santoni, de 29 anos, aproveitou o calor e o bom tempo do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (1°), para curtir a praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. Por lá, a atriz surfou e curtiu as ondas do mar carioca.

Atualmente, ela está em cartaz no teatro com a peça 'O Cravo e a Rosa', onde dá vida a concisa personagem Catarina, vivida por Adriana Esteves na TV."É um clássico da televisão brasileira e está no nosso imaginário coletivo. Além do ótimo texto do Walcyr, do quão divertida era a história e de, mesmo se passando nos anos 20, serem abordados temas atuais, ainda pudemos assistir a atuação brilhante da Adriana e do Eduardo nos papéis centrais. Eu tinha apenas cinco anos quando estreou a primeira versão, então, não vi nessa época. Assisti em uma das reprises depois no 'Vale a Pena Ver de Novo', ainda criança", conta a atriz, em entrevista ao Dia