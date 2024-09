Isabella Santoni - Andrea Dematte / Divulgação

Publicado 15/09/2024 05:00

Rio - Isabella Santoni, de 29 anos, conquistou um público fiel desde seu primeiro papel de destaque na televisão com Karina de "Malhação Sonhos" (2014), da TV Globo. De lá para cá, a atriz já deu vida a personagens de sucesso em novelas com o "A Lei do Amor" (2016), "Orgulho e Paixão" (2018), além de estrelar filmes e séries. Completando uma década de carreira, a artista retorna aos palcos do teatro como a icônica, Catarina, interpretada por Adriana Esteves na novela "O Cravo e A Rosa" (2000), e avalia o novo momento profissional.

"É um momento de reconexão com meu ofício. Voltar ao teatro, interpretando o mesmo arquétipo da personagem que me lançou ao sucesso na TV, é de alguma forma, revisitar esse início. Sinto que esses 10 anos foram marcados por personagens diversificados e além dos possíveis estereótipos que poderiam tentar me encaixar, e isso me deixa orgulhosa, no melhor sentido. Já interpretei uma criminosa, uma jovem frágil com leucemia, uma menina valente, 'esquentadinha' e desapegada do que é tido como muito feminino ou de vaidade, e por aí vai... Fora as mudanças que sempre vou me disponibilizar a fazer quando elas ajudam entrar no perfil daquele papel, raspar a cabeça, que já fiz, foi apenas uma delas", diz Isabella, que já conquistou prêmios como "Melhores do Ano" e "Troféu Imprensa", na categoria atriz revelação.

Inspirada em 'O Cravo e a Rosa', a peça, em cartaz no teatro PRIO, na Zona Sul do Rio, até o dia 27 de outubro, tem o mesmo texto que o autor Walcyr Carrasco levou para as telinhas. Na trama, Catarina vivia uma relação de amor e ódio com Petruchio (Eduardo Moscovis). "É um clássico da televisão brasileira e está no nosso imaginário coletivo. Além do ótimo texto do Walcyr, do quão divertida era a história e de, mesmo se passando nos anos 20, serem abordados temas atuais, ainda pudemos assistir a atuação brilhante da Adriana e do Eduardo nos papéis centrais. Eu tinha apenas cinco anos quando estreou a primeira versão, então, não vi nessa época. Assisti em uma das reprises depois no 'Vale a Pena Ver de Novo', ainda criança", conta a atriz.

Radiante com o desafio profissional, Isabella diz que o processo de preparação para viver a personagem foi intenso "como a Catarina". "Tivemos um mês e meio para preparação. Precisei criar a personagem, decorar o texto e as marcas, tudo junto. Foi um desafio, mas eu sou movida a eles, e estou muito animada de voltar aos palcos neste trabalho e com esta personagem", vibra.

Ela também revela que não conversou com Adriana Esteves sobre o papel icônico e explica o motivo: "O diretor Pedro Vasconcelos pediu que a gente não assistisse novamente a obra para não influenciar na criação. A ideia era não reproduzir exatamente a maneira como ela foi interpretada anteriormente, e sim partir de uma proposta que tivesse a ver com como construiríamos essa personagem a partir do texto. Pedro queria que tivéssemos liberdade criativa para viver aqueles personagens como se estivéssemos em contato com eles pela primeira vez".

Para os fãs da época de "Malhação", Isabella assume que aceitaria reviver Karina e diz ter contato com alguns colegas de elenco da época. "Claro que toparia! Acho que de alguma forma subir aos palcos dando vida a Catarina, de 'O Cravo e a Rosa', é reviver esse arquétipo. Ambas são inspiradas no clássico de Shakespeare - 'A Megera Domada'. Mantenho contato com algumas pessoas do elenco, tenho um carinho imenso por esse momento da minha carreira".

Papel marcante



Em maio, a atriz estreou com a terceira e última temporada de "Dom", série original do Prime Video, onde intepretou Viviane, uma criminosa que muda os rumos de sua vida. "A Vivi era uma personagem que eu desejava fazer há bastante tempo, queria dar vida a alguém que fosse meio fora da casinha porque me daria muita liberdade criativa. E ela deu. Foi um processo divertido e ao mesmo tempo desafiador. Um universo muito diferente do meu e que me fez mergulhar em questões como drogas, vício, crime, etc, que eu ainda não havia interpretado", diz Santoni, que considera este papel o mais importante da carreira.

"Todos marcam, cada um de uma forma específica e especial. Interpretar a Viviane em 'Dom' foi bem marcante por ter sido minha estreia no streaming, uma personagem bem intensa e diferente de tudo que eu já tinha feito", acredita.



Planos futuros



Bem sucedida em sua trajetória profissional, Isabella adianta os trabalhos futuros. "Ano que vem iremos rodar o Brasil com a peça, começaremos por São Paulo no início do ano. O que me deixa bastante empolgada porque nunca me apresentei em outros estados. No streaming, estarei na próxima temporada de 'A Divisão', do Globoplay, e tenho alguns outros projetos, mas não na frente das telas, mais na área empresarial. Como produção e lançamento de produtos".



Ela também não descarta a possibilidade de investir na carreira internacional. "A série Dom me abriu essas portas por conta do streaming em países inusitados, foi a série de ficção estrangeira do Prime Vídeo mais vista na Índia e nos EUA em sua estreia. Hoje, mais de um milhão de seguidores do meu Instagram, são da Índia. Eu falo inglês e espanhol, então, trabalhar fora é uma possibilidade, embora não seja algo para onde estou focando energia neste momento".



Casamento



No início de junho, a artista se casou com o empresário Henrique Blecher. A cerimônia intimista aconteceu na residência do casal, no Rio, com a presença da família e amigos. "Estamos muito felizes com a decisão de construir a vida juntos, e já morávamos juntos antes mesmo do casamento", diz ela, que pretende ser mamãe. "Penso em ter filhos um dia, sim", pontua.



Questionada se sua relação com o marido tem algo em comum com Catarina e Petruchio, Santoni comenta: "Sempre busco pontos de identificação em todos os trabalhos que faço, mesmo que muito pequenos. Isso não significa, de forma alguma, que você precise ter várias semelhanças, aliás, muitas vezes quanto mais distante de você, mais interessante o papel, mais desafiador, você tem o trabalho de cavar mais fundo e se colocar naquele lugar. Nessa busca de encontrar as semelhanças, vejo na Catarina uma dificuldade de se entregar que eu já senti. Eu tive muita resistência no início do meu relacionamento".



Beleza e saúde



Desapegada com o cabelo e sempre apostando em um novo visual, a artista explica que não toparia tudo por um personagem. "Tudo é muita coisa (risos)! Mas sou bem desapegada sim, ainda mais com as transformações de cabelo. Acho que mudanças que não vão afetar minha saúde são bem-vindas, já emagreci muito para fazer uma personagem e foi um período em que eu fiquei bem fraca, não conseguia praticar os esportes que amo... Ficou a experiência de que, para o que mexe com organismo, tem que ser muito bem planejado, e com devido acompanhamento médico".



A empresária fala ainda sobre sua rotina de cuidados e como mantém um estilo de vida saudável e ativo, além de refletir sobre a objetificação do corpo feminino nas redes sociais. "Eu vivo no Rio, sou mais do dia, amo praia, sol, e surfo, além disso, tenho uma marca de moda praia. Eu tenho postado bem menos esse tipo de conteúdo justamente porque reverbera demais, muitas vezes até com um cunho sexualizado que não me agrada. Não entendo porque ainda sexualizamos e objetificamos tanto o corpo da mulher".



A alimentação equilibrada também faz parte do dia a dia dela. "Não tenho restrições e dietas, acho que esse é um segredo pra manter a constância: aprender a se alimentar de uma forma equilibrada e manter uma vida praticando esportes, se exercitando, ativa. Amo estar em movimento, o esporte faz parte da minha vida desde criança e adoro malhar. Sou embaixadora de uma academia, então, treino de qualquer lugar e ainda posso fazer isso junto com minha audiência on-line. É um estímulo coletivo, faço desde a pandemia".