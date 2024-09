Pais e filhos curtem juntos o segundo dia de Rock in Rio, neste sábado (14) - Priscilla Jucá/Agência O Dia

Publicado 14/09/2024 22:57

Rock in Rio atinge público infantil em peso para assistir apresentações internacionais. Neste sábado (14), segundo dia do festival, foi possível acompanhar crianças de várias faixas etárias focadas em aproveitar ao máximo tudo que o evento pode oferecer.

Como é o caso do pequeno Felipe Barcellos, de 6 anos, que veio com os pais, Denis Santos e Milena Barcellos, e com o irmão mais velho, Lucas Barcellos de 12 anos, diretamente do outro lado da ponte, de Icaraí, Niterói. Milena contou que toda família está estreando no festival. "O Felipe que pediu para vir junto com o irmão também. Eles amam Imagine Dragons. Essa é a primeira vez da família toda", revelou a mãe.



Com o filho rodando a camisa, com animação máxima e sendo ovacionado no Palco Favela, Felipe de 6 anos aproveitou Dennis Dj e avisou que vai ficar até o final. "Chegamos aqui por volta de 16h30 e estamos curtindo tudo, não tem tempo ruim", afirmou o papai, que seguiu com o pequeno assistindo tudo no seu pescoço.

Além de família reunida, também teve pai e filho curtindo o festival ainda com look combinando. Guilherme Pangaio, pai de Rafael Pangaio, chegou com dia ainda claro na Cidade do Rock.



Rafael contou que a ideia foi sua e estava animado para primeira vez no Rock In Rio. "Eu quis usar uma roupa combinado com meu pai pra vir assistir Imagine Dragons. Chegamos cedo e vamos ficar até o final”, disse o pequeno de 11 anos afirmando que não estava cansado".

Pela quarta vez curtindo o festival, Rafael Pangaio elogiou a estrutura do evento. "Estou gostando bastante, segurança, atrações. Uma ótima programação pai e filho", celebrou.