Amigas curtem show de Mestrinho no Rock in Rio - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 14/09/2024 20:04 | Atualizado 14/09/2024 20:12

Rio - A representatividade está muito presente no Rock in Rio. Neste sábado (14), segundo dia do festival, vários ritmos nordestinos marcam presença e um deles é o forró de Mestrinho — a sensação de quem assistia evocava representatividade. No meio da multidão, estavam as amigas Laleska (30), e Alice (28).

Vindas da Paraíba, e pela primeira vez no Rock In Rio, as amigas exibiam com orgulho a canga com a escrita "Nordeste".

"É a nossa primeira vez no Rock In Rio, viemos pelo Imagine Dragons, mas também aproveitar as bandas do Nordeste", contou Laleska. "Mestrinho é muito bom, é maravilhoso. É o segundo festival que eu vejo Mestrinho, semana passada assisti em São Paulo e hoje aqui. Daqui a pouco tem Geraldo Azevedo", celebrou Alice.

A dupla chegou na Cidade do Rock às 16h, contando que vai aproveitar tudo que o Rio de Janeiro tem para oferecer. "Hoje é o único dia que a gente vai vir, mas estamos aproveitando o Rio desde sexta-feira. A gente só volta pra casa na segunda", disseram.