Portões para o segundo dia do Rock in Rio estão abertosRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 14/09/2024 14:35 | Atualizado 14/09/2024 15:01

Rio - E foi dada a largada no segundo dia de Rock in Rio! Pontualmente às 14h deste sábado (14), se abriram os portões da Cidade do Rock, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, Zona Oeste. Os fãs, que formaram fila desde cedo , correram para garantir o melhor lugar para assistir aos artistas favoritos.

Enquanto os primeiros fãs já entraram na Cidade do Rock, filas enormes continuaram a se formar do lado de fora dos portões. Como sempre, alguns aproveitaram para garantir a foto da logo do Rock in Rio. Quem ainda tinha disposição após esperar no calor, saiu correndo para conseguir um lugar na grade.

Neste sábado, sobem ao Palco Mundo nomes como Imagine Dragons , OneRepublic, Zara Larsson e Lulu Santos. No Sunset, a festa fica por conta de NX Zero, James, Christone "Kingfish" Ingram, e Pato Fu, com participação de Penélope. Dennis DJ, Thiago Pantaleão e Lukinhas são os responsáveis por agitar o Espaço Favela.

Primeiro dia teve perrengue e público animado



Dedicado ao trap, o primeiro dia de Rock in Rio foi intenso , tanto em polêmicas quanto em relação à animação do público, nesta sexta-feira (13). Com 40 minutos de atraso, Travis Scott subiu ao Palco Mundo para fechar o primeiro dia do festival e levou os fãs à loucura.

Sobre o atraso, o rapper revelou que teve problemas com a produção: "Eu agora estou triste porque alguém da produção ferrou com meus telões, mas para mim isso não importa de fato porque o Rio é um dos melhores lugares da vida em que já estive".

Embora tenha entregado vocais incríveis, Ludmilla deixou a chateação evidente em cima do palco, já que foi proibida de usar uma estrutura, que havia sido acordada previamente com a produção. "Muita coisa não foi como eu gostaria, mas no final deu tudo certo, foi lindo", contou ela em entrevista ao Multishow.

Se 21 Savage não conseguiu levantar o público, Matuê, MC Cabelinho, Orochi, Oruam e Chefin por outro lado deram um show e tirou a plateia do chão com suas respectivas apresentações.