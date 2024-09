Travis Scott quebra tudo no primeiro dia do Rock in Rio - Delson Silva / AgNews

Travis Scott quebra tudo no primeiro dia do Rock in Rio

Publicado 14/09/2024 10:29 | Atualizado 14/09/2024 10:40

Rio - Dedicado ao trap, o primeiro dia de Rock in Rio foi intenso, tanto em polêmicas quanto em relação à animação do público, nesta sexta-feira (13). O rapper norte-americano Travis Scott mostrou toda a potência e defendeu o título de atração principal no fechamento da noite, já na madrugada deste sábado (14).

Da line-up, Ludmilla foi a única que não se encaixou no estilo musical e, após problemas com a produção, o show da cantora ainda ficou ameaçado. O dia ainda contou com as apresentações de nomes como 21 Savage, MC Daniel, Veigh, Kayblack, Orochi, Oruam, Chefin e MC Cabelinho.

Travis Scott atrasou, mas deu um show

Com 40 minutos de atraso, Travis Scott subiu ao Palco Mundo para fechar o primeiro dia do Rock in Rio ao som de "Hyane". O público deixou a demora de lado e literalmente se jogou na apresentação do rapper. Pelo gramado, se formaram as tradicionais rodinhas punk e a pancadaria rolou solta.

O show, que pouco fugiu do feito em São Paulo pela turnê "Circus Maximus", no Allianz Parque, contou com sucessos como "Thank God", "Type shit", "Nightcrawler", "Sicko mode", "Goosebumps", "My Eyes" e outros.

Pouco depois que subiu ao palco, Travis reclamou e explicou um pouco do motivo para o atraso. "Eu agora estou triste porque alguém da produção ferrou com meus telões, mas para mim isso não importa de fato porque o Rio é um dos melhores lugares da vida em que já estive. Passei toda a turnê esperando chegar aqui. Meu coração está profundamente aqui", disse.

Em "SDP interlude", o cantor convidou três fãs da plateia para subir ao palco. O hit "Fein", o mais esperado da noite, incendiou o Rock in Rio e fez a Cidade do Rock tremer. Rodas punk se espalharam e até quem ficou mais para trás não escapou e acabou dentro da pancadaria. Nas bordas foi onde o público conseguiu fugir.

MC Cabelinho

No Palco Sunset, MC Cabelinho dominou a plateia e mostrou que dá para juntar trap com música clássica. Embora não tenham sido muito aproveitados, os músicos do projeto Coral das Favelas incrementaram a apresentação do cantor. Em um certo momento, a cantora Ludmilla surgiu de surpresa e fez uma participação especial.

21 Savage

Pela primeira vez no Brasil, a estreia de 21 Savage não agradou muito os fãs no Rock in Rio. Com uma apresentação de menos de uma hora, o rapper cantou hits como "rockstar", "On BS", "Creepin'" e "redrum". Antes do show, seu DJ, Marc B, chamou o público para o Palco Mundo com uma performance de 15 minutos, que levantou a plateia. No entanto, quando o rapper subiu ao palco o clima mudou.

Orochi, Oruam e Chefin

O trio colocou o público do Palco Sunset para pular com a apresentação recheada do clássico autotune, muito popular entre o gênero. A plateia se espremeu para conferir de perto o show, que contou com canções como "Tropa do mais novo", "Invejoso", "Horas iguais" e mais. Ao fim, os rappers brasileiros foram ovacionados pela plateia, deixando um gostinho de Palco Mundo para a próxima edição. Será que vem aí?

Ludmilla

Uma coisa não se pode negar: Ludmilla entregou nos vocais durante seu show no Palco Mundo, mas a apresentação deixou a desejar. Após problemas nos bastidores, que quase custaram o show da cantora, ela deixou a chateação evidente em cima do palco.

Devido ao show de Travis Scott, Ludmilla não pôde usar parte da estrutura que planejou para o Rock in Rio, previamente autorizada pela produção do festival. No entanto, a apresentação ainda sim caiu no gosto da plateia, mesmo sendo um estilo diferente do proposto para o dia.

Quando saiu do palco, Ludmilla lamentou o contratempo, mas se mostrou animada com a primeira vez no Palco Mundo. "Muita coisa não foi como eu gostaria, mas no final deu tudo certo, foi lindo", contou ela em entrevista ao Multishow.

Veigh e KayBlack

A dupla transformou o Palco Sunset em um ringue de luta. Ao invés de socos, os cantores distribuiram hits e entregaram nos vocais. O público comprou a ideia e aplaudiu seu 'atleta' e vaiou o 'adversário'. Veigh e KayBlack não decepcionaram e levantaram a plateia com um show grandioso, recheado de pirotecnias.

Matuê

Responsável por abrir o Palco Mundo, Matuê foi outro que não decepcionou. Mesmo com o calor escaldante do Rio de Janeiro, o cantor fez o público pular e quebrou tudo na apresentação. Rodinhas punks também se espalharam pela Cidade do Rock durante o show do artista, que contou com hits como "Passa o Bic, põe no ar...", "Quer Voar", "Anos Luz" e mais. Ele ainda convidou os rappers Wiu e Teto. Juntos, os três cantaram "Vampiro"

MC Daniel, Rebecca, MC Soffia e Funk Orquestra

Primeiríssimos do Palco Sunset, a apresentação conjunta de MC Daniel, Rebecca, MC Soffia e Funk Orquestra transformou o Rock in Rio em um baile de favela com hits como "Vai novinha", "Ai preto", "Tá ok", "Combatchy", "Marretada do Thor" e muitos outros, que levantaram o público que ia chegando à Cidade do Rock.