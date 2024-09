Chefin investe mais de 200 mil reais em figurino para o Rock in Rio - Reprodução / Instagram / Divulgação

Publicado 13/09/2024 21:57

Rio - O rapper Chefin, de 20 anos, se apresenta nesta sexta-feira (13) no Rock in Rio e escolheu um look a altura do grande festival, apostou em uma jaqueta de mais de 200 mil reais da marca de luxo francesa Louis Vuitton. O artista da gravadora Mainstreet Records canta pela primeira vez no evento, ao lado dos parceiros Orochi e Oruam, no Palco Sunset.

No último mês, o cantor viajou à França para passar um tempo livre com a família e assistir às Olimpíadas de Paris. Ele, então, comprou uma jaqueta bordada sob encomenda da grife de luxo. "Eu curto muito me vestir bem, escolher minhas roupas de show, estar bem trajado, isso faz parte da cena trap, tá ligado?", contou o rapper carioca.

Chefin revelou também uma preferência pela marca: "A Louis Vuitton é uma marca que eu uso bastante. Para o Rock in Rio, eu vou estar com uma peça exclusiva, uma jaqueta bordada que comprei na França e tem tudo a ver com a grandiosidade que esse show representa pra mim".



O artista expôs também as expectativas para o show. "Vai ser minha estreia no festival, eu estou muito feliz, um sonho realizado pra mim, pra minha família, meus fãs. Tô muito ansioso pra subir no palco com os meus parceiros e amigos e fazer história. O show vai ser grandioso, estamos nos organizando pra levar a nossa melhor performance, jogos de luzes, etc. Além dos nossos hits, né, claro", explicou ele.

O rapper, ainda, falou um pouco sobre a importância de estar no festival não apenas como uma conquista pessoal, mas também para a cena do trap e rap. "Eu escrevo todas as minhas músicas, eu canto o que eu vivo e estar no Rock in Rio é um grande upgrade pra minha carreira, tá ligado? Não só pra mim, mas pro trap todo, né, pra todos os artistas que são do movimento, toda nossa correria tá sendo reconhecida. Muitos de nós, a maioria, veio do nada, sem oportunidades, passamos muitas dificuldades na vida e agora estamos colhendo as coisas boas", completou.