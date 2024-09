Naldo Benny no Rock in Rio - Reprodução / Instagram

Naldo Benny no Rock in Rio Reprodução / Instagram

Publicado 13/09/2024 21:36 | Atualizado 13/09/2024 21:42

Rio- Naldo foi pela primeira vez curtir os shows do Rock in Rio, esteve no stand de um dos patrocinadores do evento e vibrou ao ver Ludmilla no Palco Mundo, nesta sexta-feira (13). Ele conversou com o DIA sobre a fama de mentiroso e falou ainda sobre o desejo de cantar no festival.



"É uma honra ver o show da Ludmilla no Palco Mundo, é muito bonito ver o crescimento dela e ela tira muita onda no palco principal. Acho que eu era a única pessoa no mundo que não sabia que o Travis Scott estava aqui hoje. Sou fã, gosto de tudo que é black music, só que minha vida é muito corrida, meu filho que me avisou", contou.



O artista explicou que devido a agenda de shows nunca conseguiu ir ao Rock in Rio antes e ficou encantado com a grandiosidade do evento.



"Quando eu explodi, o Rock in Rio não convidava artistas de funk. Eu tenho esse desejo de cantar no Rock in Rio, sempre tive, mas não aconteceu ainda. De 2010 a 2015 foram os meus melhores anos de carreira, mas eles não convidavam artistas de funk ainda. Tomara que aconteça", disse.



Fama de mentiroso

O cantor vem sendo chamado por internautas de mentiroso, após ter participado de algumas entrevistas e contado histórias mirabolantes, como, por exemplo, encontros duvidosos com grandes personalidades internacionais, entre elas Chris Brown e LeBron James. Depois de ser alvo de piada, o artista virou meme na internet. Naldo fez do limão uma limonada e, após ganhar fama de mentiroso, resolveu entrar na brincadeira.



"As pessoas começaram a fazer memes com o que eu contava. Até teve uma hora que tive que brincar também. Mas a maioria das coisas que eu conto é verdade. Algumas eu brinquei, mas 99% é verdade, as pessoas sabem disse, tanto é que tem até fotos", garante.