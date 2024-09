Travis Scott participa de festa privada de Orochi antes de apresentação no Rock in Rio - Reprodução / Instagram

Publicado 13/09/2024 18:01

Rio - Travis Scott participou de uma festa privada de Orochi, na madrugada desta sexta-feira (13) , e viralizou, nas redes sociais, um vídeo em que ele se surpreende ao ouvir os fãs brasileiros cantarem a versão de MC Maneirinho quando o DJ Chase B tocou seu hit "Goosebumps". A "balada" aconteceu na véspera do show do cantor como apresentação principal no Rock in Rio 2024, em que o rapper anfitrião também irá se apresentar.

"Wow! Eles estão cantando a versão em português dessa música", notou Travis.

"Depois do Baile" é um funk de MC Maneirinho que faz um remix da música "Goosebumps" do gringo. Na festa privada também estavam presentes cantores brasileiros do trap, rap e funk, como Veigh, Borges e Dennis. "Estou sem acreditar, Travis Scott! Esse momento aconteceu, geral cantando 'Depois do baile' e ele falando: 'Essa é a versão em português'. Não sei o que falar", escreveu MC Maneirinho na legenda da filmagem que postou no Instagram. Ele também aproveitou para agradecer a Orochi: "Você falou que isso ia acontecer e fez. Tu fez história, irmão. Hoje o funk e o trap da favela do Rio venceu. Esse foi um dos dias mais felizes da minha vida"."Depois do Baile" é um funk de MC Maneirinho que faz um remix da música "Goosebumps" do gringo. Na festa privada também estavam presentes cantores brasileiros do trap, rap e funk, como Veigh, Borges e Dennis.

Nos comentários, além de fãs, outros artistas exaltaram o feito do brasileiro. "Travis deu sorte de estar com vocês!", brincou Pedro Scooby. "Você é monstrão, meu mano", elogiou MC Hariel. "Era só 'Manerin' cantando essa no Palco Mundo hoje", demonstrou grande expectativa o rapper Lennon.

Travis Scott é o headliner do Palco Mundo do Rock in Rio 2024, enquanto Orochi se apresenta no Palco Sunset junto com Chefin e Oruam, ambos nesta sexta-feira (13).