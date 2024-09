Orochi e Travis Scott - Reprodução / Loic Venance/ AFP

Orochi e Travis ScottReprodução / Loic Venance/ AFP

Publicado 11/09/2024 14:48 | Atualizado 11/09/2024 14:49

Rio - Orochi e Travis Scott farão show secreto no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (13), mesmo dia em que se apresentam no Rock In Rio. Chase B, DJ da turnê de o artista norte-americano, e membros da Cactus Jack, gravadora do rapper, também estarão presentes na festa. O anúncio foi feito pelo cantor brasileiro no Instagram, nesta quarta (11). Ele, no entanto, não informou o local e horário do evento.

fotogaleria

Os internautas reagiram a notícia através dos comentários. "Zerou o game", afirmou um admirador de Orochi. "Você não brinca em serviço mesmo né cara", disse outro. "Você sempre sabe surpreender a gente", opinou uma terceira pessoa. Também não faltaram pedidos para ir ao evento.

Travis Scoot é o headliner do Palco Mundo do Rock in Rio, nesta sexta. Ele se apresenta meia-noite. Já Orochi faz show no Palco Sunset junto com Chefin e Oruam, às 20h10. O artista brasileiro também se apresenta no dia 21, no Palco Mundo, ao lado de MC Cabelinho, Filipe Ret, Matuê, Kayblack, Ryan SP e Veigh representando o trap, no "Dia Brasil".