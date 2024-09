Marcos Mion e a filha, Donatella - Reprodução / Instagram

Marcos Mion e a filha, Donatella Reprodução / Instagram

Publicado 11/09/2024 22:26 | Atualizado 11/09/2024 22:28

Rio - Marcos Mion se despediu da filha, Donatella, de 16 anos, nesta quarta-feira (11). O apresentador se surpreendeu com a reação da jovem ao deixá-la em uma escola de Nova York, nos Estados Unidos, onde ela iniciou intercâmbio. Ele contou que a menina nem olhou para trás e que foi mais difícil para ele se despedir do que para ela.

"É muito difícil… Minha princesa (vai para sempre ser) nem olhou para trás! Nem uma olhadinha para garantir que eu tava ali! Me deu um abraço apertado e falou 'agora você tem que ir, pai'. Com essas palavras meu cérebro processou: 'Ela cresceu. Ela tá pronta. Agora é ela com a vida dela'. Ela virou, deu um passo atrás do outro e nunca olhou para trás. E, simples assim, ela saiu debaixo da minha asa", refletiu ele nas redes sociais."Essa percepção entrou em mim como um arrepio, mas me emocionou muito. Liguei para Nena [sua mulher] e falei: 'Fizemos nosso trabalho! Ela está pronta! Pode se orgulhar, nós somos uma dupla foda'. Que orgulho", continuou.O artista contou que só deixou a filha ir morar no exterior após ler uma carta que ela escreveu, pedindo para poder estudar fora do país, assim como ele fez."É um rito de passagem para toda família. Eu e Nena experimentamos sensações que não imaginávamos que viriam tão cedo e a Doninha a mesma coisa! Mas é a vontade dela. Ela me escreveu uma carta extremamente madura e consciente para me convencer, dizendo que vivi minhas experiências e que ela quer viver as delas e uma que ela queria ter igual a mim era a vida do High School nos EUA. Como vou tirar isso dela?! De jeito nenhum. E aqui começa um novo momento da Mionzada. Voa, minha filha! Eu estou sempre aqui", finalizou ele, que também é pai de Romeo e Stefano.