Luiza Possi - Reprodução / Instagram

Luiza Possi Reprodução / Instagram

Publicado 11/09/2024 19:29

Rio - Luiza Possi, de 40 anos, revelou nesta quarta-feira (11) que está há quase sete meses sem consumir bebidas alcoólicas. A cantora contou que seu marido, Cris Gomes, também cortou o álcool e explicou que a decisão veio para se alinhar ao propósito de vida dela.

fotogaleria

Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela falou: "Eu vou contar uma coisa para vocês que eu não contei para ninguém e em lugar nenhum. No dia 4 de fevereiro, eu parei de beber. Eu fiz um propósito comigo mesma de que eu não ia beber mais. Nem eu, nem meu marido. Meu marido parou antes de mim. Para vocês verem como a internet não é nada, a gente só conta o que a gente quer. Vocês veem muitos posts meus bebendo"."Eu não me arrependo de nada. Cada coisa tem a sua hora, mas eu vi que esse não era o caminho. Eu vi que eu não tava no meu propósito. Meu propósito é transbordar na vida das pessoas e quando eu digo isso é ajudar as pessoas, é estar perto, é ter uma comunicação direta e eu precisava estar com a minha alma e o meu corpo limpos para poder fazer isso, para poder estar no meu propósito. Foi por isso que eu parei de beber e estou muito feliz e muito mais no meu eixo", acrescentou."Não foi fácil, mas a clareza e a paz que encontrei nesse caminho fazem tudo valer a pena", escreveu Luiza na legenda da publicação.