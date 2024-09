Lexa com Danilo Gentili no The Noite - Lourival Ribeiro/SBT

Rio - Lexa não está com pressa de marcar a data do seu casamento com Ricardo Viana. Os dois estão noivos desde fevereiro deste ano. “Estou noiva, mas a gente está indo devagarzinho. A gente vai fazer um ano agora, aí ano que vem a gente se casa. A gente tem que viver”, contou ela em entrevista a Danilo Gentili, no "The Noite" que irá ao ar nesta quarta-feira (11).

Em uma nova fase da carreira, ela ainda deu novo hit “Necessito”, onde canta uma parte em espanhol e falou sobre a possibilidade de seguir uma carreira internacional.



“Quando chegou essa proposta para gravar essas músicas fora do Brasil, falei ‘gente, mas minha carreira é bem brasileira, não tenho essa pretensão’. Começar do zero, lá fora, é muito trabalhoso. Demorei muitos anos para conquistar minhas coisas no Brasil, falando português. Então, assim, bato palma mesmo para quem tenta carreira internacional. Para mim, é algo que vai ser orgânico, se tiver que acontecer”, explica.

"Gravei várias coisas lá fora que vão em um rumo completamente diferente na minha carreira. Está sendo um desafio grande. É tão difícil sair da casinha para mostrar coisas novas e eu estou podendo me colocar nesse lugar", completou.

Família de artistas



Ela aproveitou o programa do SBT para apresentar sua irmã Wenny, que aos 15 anos está iniciando a carreira artística e mostra em primeira mão no "The Noite" sua música de trabalho “Checkpoint”. “A música significa ‘ponto de partida’ e eu vejo o ponto de partida aqui”, conta Wenny.



“Ela é a mais artística da família, a que mais gosta de ousar, ela escuta tudo. Você pode conversar com ela por horas que é uma Wikipedia da música. Ela é muito decidida do que ela quer. Óbvio que ela me pergunta uma coisa ou outra”, diz Lexa sobre a irmã.



A mãe das artistas, Darlin, também se junta às filhas no sofá e deu detalhes sobre a relação delas com a música: “Lexa desde os 4, 5 anos, já dava sinais e eu dizia ‘essa menina vai cantar mesmo’. Essa aqui (Wenny) foi uma surpresa”.



Ela contou ainda que Lexa costuma gastar dinheiro com óculos e "milhares de sapatos". A artista rebate dizendo que gasta mais com viagens e que gosta de se aventurar: “Pulei de bungee jump no mesmo dia (em que pulou de paraquedas). Já andei de balão, adoro coisa radical. Nadei com tubarões esses dias agora, fora da jaula, lá em Noronha. Tinha mais de 10 tubarões”.



A cantora ainda se diverte contando como Darlin conheceu seu pai: “Ela deu em cima do cobrador e eu nasci”. A mãe, então, completa: “Dei muita sorte, porque ele era bonito. Fui até o ponto final. Falei ‘posso ir para a garagem com você?’. Ele falou ‘pode’. De lá a gente já saiu de mãos dadas e com três meses eu estava grávida dela”.



O The Noite é apresentado por Danilo Gentili e vai ao ar de segunda a sexta-feira, no SBT. Hoje, a partir de 00h.