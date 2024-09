Simaria e o filho caçula, Pawel - Reprodução / Instagram

Simaria e o filho caçula, PawelReprodução / Instagram

Publicado 11/09/2024 21:51 | Atualizado 11/09/2024 21:52

Rio - Simaria Mendes comemorou nesta quarta-feira (11) o aniversário de nove anos do seu filho caçula, Pawel, fruto de seu antigo relacionamento com Vicente Escrig. Para celebrar a data especial, a artista compartilhou um ensaio fotográfico do menino nas redes sociais e prestou uma homenagem.

fotogaleria

"Feliz aniversário, meu filho lindo! O menino mais doce, humano e puro que já vi. Que Deus te abençoe sempre, filho! A mamãe te ama com toda a alma", escreveu a artista na legenda na publicação.



Nos comentários, fãs parabenizaram o jovem. "Pawel lindo! Deus abençoe!", disse um seguidor. "Feliz aniversário para seu filho, que Deus abençoe ele sempre", falou outra. "Que tenha um dia lindo, abençoado ao lado de pessoas que ele ama", desejou um terceiro.



Além de Pawel, Simaria e Vicente também são pais de Giovanna, que completou 12 anos em julho.