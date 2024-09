Jojo Todynho - Reprodução / Instagram

Jojo Todynho Reprodução / Instagram

Publicado 11/09/2024 18:45 | Atualizado 11/09/2024 18:59

Rio - Após realizar uma lipoescultura, abdominoplastia e redução das mamas, Jojo Todynho, de 25 anos, revelou que vai passar por novas intervenções estéticas. Nesta quarta-feira (11), a cantora, contou que apesar de estar realizada com os resultados das últimas intervenções, está insatisfeita com o excesso de pele em sua axila e que pretende "cortar um pedaço" em uma nova cirurgia.



"Vou fazer umas reparações. Não agora. Daqui a um mês, tirar alguns excessos, coisas que estão me incomodando. Fazer uns reparos. Achei que fiquei com muito sovaco, vou cortar um pedaço", disse ela no Stories do Instagram.



Jojo ainda comemorou que está liberada para retomar sua rotina de treinos e se bronzear após se recuperar dos procedimentos: "Estou liberada para treinar, só da cintura para baixo. Liberada para pegar um bronze. Estou nem acreditando. Me deixa. Quero voar", brincou