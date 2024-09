Bruno Mars compartilha trabalho artesanal de fã brasileira - reprodução Instagram

Bruno Mars compartilha trabalho artesanal de fã brasileirareprodução Instagram

Publicado 11/09/2024 15:21

Rio - Bruno Mars, prestes a iniciar sua aguardada turnê pelo Brasil, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma obra de arte única: amigurumis de crochê inspirados nele e em Lady Gaga, feitos por uma fã brasileira. A turnê, que passará por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte em outubro, promete agitar os fãs brasileiros.

fotogaleria

A poucos dias de seu retorno ao Brasil, Bruno Mars aproveitou para entrar no clima dos shows. Nesta quarta-feira (11), o cantor repostou em sua rede social uma publicação de Cida Almeida, uma artista brasileira que criou bonecos de crochê personalizados de Mars e Lady Gaga. Cida se inspirou na parceria musical entre os dois artistas na canção "Die With A Smile".



A repercussão foi imediata, com seguidores elogiando o trabalho minucioso de Cida. A artista comemorou o reconhecimento do ídolo: "Meu ídolo, meu crush, meu cantor favorito, BRUNO MARS repostou", disse ela.

Cida Almeida detalhou o árduo processo de criação dos bonecos de crochê: "Foram quase duas semanas de trabalho, muitas anotações, muitos rascunhos. Criar uma receita sem qualquer referência é muito difícil, mas não é impossível. Valeu a pena cada hora, cada ponto, cada cálculo."