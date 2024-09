De biquíni, ex-BBB Larissa Santos esbanja boa forma em ensaio de fotos

Rio - Larissa Santos estrelou um ensaio de fotos na Pedra do Arpoador, em Ipanema, na Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira (11). De biquíni, a ex-BBB exibiu o corpo escultural e arrasou nas caras e bocas. Usando um modelo lilás, a influenciadora digital deu uma puxadinha na parte de baixo do traje de banho e esbanjou sensualidade ao posar para as lentes do fotógrafo.

Ao longo do ensaio, Larissa trocou de looks algumas vezes. Ela usou uma produção na cor azul, com direito a lenço na cabeça, e também arrasou com um biquíni fio-dental nas cores marrom e branco e óculos escuros.

