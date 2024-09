Cristiano, da dupla com Zé Neto, fala sobre preconceito na carreira - Reprodução / Internet

Cristiano, da dupla com Zé Neto, fala sobre preconceito na carreiraReprodução / Internet

Publicado 11/09/2024 11:38

Rio - Cristiano, da dupla com Zé Neto, falou sua trajetória pessoal e profissional, durante participação no quadro "Na Estrada com Marina", da apresentadora e influenciadora Marina Fabris, no Youtube. O sertanejo comentou o preconceito enfrentado ao longo dos anos por ser a segunda voz da dupla e admitiu que sofria com os comentários maldosos.

fotogaleria

"Não sei quando que veio essa virada de chave, mas eu sofria muito com algumas situações, sofria muito com um preconceito das pessoas com segunda voz. 'Ah, segunda voz e não sei o que', 'Zé Neto carrega a dupla nas costas' e eu sabia o meu valor de bastidor, eu sabia tudo que eu faço pela dupla, qual é a minha parte e meu papel", refletiu Cristiano.

"Não sei quando que veio essa virada de chave, mas eu sofria muito com algumas situações, sofria muito com um preconceito das pessoas com segunda voz. 'Ah, segunda voz e não sei o que', 'Zé Neto carrega a dupla nas costas' e eu sabia o meu valor de bastidor, eu sabia tudo que eu faço pela dupla, qual é a minha parte e meu papel", refletiu Cristiano.

O cantor ainda revelou que está aprendendo a se valorizar e não mais depender da opinião dos outros. "Aprendi que não preciso provar o valor para as pessoas, eu sei o meu valor, o Zé valoriza meu valor e as pessoas que estão ao meu lado valorizam meu trabalho", acrescentou.

Na entrevista, ele também falou sobre a amizade e parceria com Zé Neto. "Nossa relação é muito boa! Eu não tenho dúvidas, é um cara que amo muito… Depois da minha família, dos filhos, esposa, meu pai e minha mãe, o Zé é a pessoa que eu mais amo e que falo que morro e mato por ele, tenho certeza disso.



Recentemente Cristiano desabafou sobre o afastamento dos palcos por três meses para sua dupla, Zé Neto, tratar a depressão e síndrome aguda de pânico. Em um relato emocionante, publicado no Instagram, o artista demonstrou apoio ao parceiro, relatou o consumo exagerado de álcool dele e classificou uma das doenças como "câncer da alma". O sertanejo é pai de Miguel, de 1 ano, Cristiano, de 3, e Pietra, de 6 anos, todos com a influenciadora Paula Vaccari